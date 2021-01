O primeiro-ministro, Xavier Bettel, reagiu à invasão do Capitólio, em Washington, nos Estados Unidos da América (EUA), qualificando-a de “ataque hediondo à democracia e à liberdade da imprensa

Invasão ao Capitólio. Xavier Bettel diz que “é ataque hediondo à democracia”. Jean Asselborn acusa Trump de ser “um criminoso”

Numa publicação na rede social Twitter, o líder do Governo luxemburguês demonstrou-se “confiante no povo norte-americano e nas instituições para ultrapassar estes momentos de divisão”. Xavier Bettel diz também “acreditar na determinação do Presidente eleito Joe Biden para voltar a unir o país e o povo”.

Outros membros do Governo do Grão-Ducado condenaram os incidentes que provocaram pelo menos quatro mortos esta quarta-feira. À semelhança de Xavier Bettel também Franz Fayot reagiu nas redes sociais. O ministro da Economia declara-se “chocado” com as imagens que chegaram do Capitólio. Fayot denuncia “um ataque inaceitável contra a democracia”, demonstrando-se confiante “nos norte-americanos para ultrapassar esta situação”.



A ministra da Família, Corinne Cahen, qualificou a invasão ao Capitólio de “incrível e de assustador”.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, foi desta vez tudo menos diplomático, ao acusar o Presidente cessante Donald Trump de “criminoso”. Em declarações esta manhã à rádio RTL, o chefe da diplomacia comparou os incidentes desta quarta-feira com os atentados terroristas do 11 de setembro de 2001. Asselborn afirma que “o 6 de janeiro de 2021 é um 11 de setembro contra a democracia e Trump é o seu instigador”.

O ministro luxemburguês qualifica Donald Trump de “pirómano político que deve responder perante um tribunal penal”.

Os apoiantes do Presidente cessante dos EUA, Donald Trump, entraram em confronto com as autoridades e invadiram o Capitólio, em Washington, esta quarta-feira, enquanto os membros do Congresso estavam reunidos para formalizar a vitória do Presidente eleito, Joe Biden, nas eleições de novembro. Pelo menos quatro pessoas morreram, anunciou a polícia citada pela agência de notícias Associated Press (AP).



