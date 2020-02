Apesar do tempo seco, o rio ameaça continuar a subir. O pico ocorre na noite desta quarta para quinta-feira.

Inundações. Nível da àgua do Moselle volta a subir

Apesar do tempo seco, o rio ameaça continuar a subir. O pico ocorre na noite desta quarta para quinta-feira.

Apesar do Meteolux ter retirado os avisos vermelho, no sul do país, e laranja, no norte, por causa do risco de inundações, mantêm-se em alerta para a subida do nível da água do rio Moselle previstas para esta quarta-feira.

O pico está previsto para esta madruga. A partir daí, espera-se um regresso à normalidade com o nível da água a regredir progressivamente, de acordo com as previsões do relatório das cheias das autoridades luxemburguesas.

Entretanto, Ettelbruck já pode respirar de alívio com o Alzette a encolher. Em Diekirch o Sûr também deixou de inspirar preocupação. Com o regresso do tempo seco desta quarta-feira, estão praticamente controladas as inundações que deixaram o país em pré-aviso desde segunda-feira.