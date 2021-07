Federação pede que seja implementado um procedimento simplificado para apoiar as empresas afetadas pelas inundações.

Inundações

Horesca pede ativação do estado de catástrofe natural

O nível das águas dos rios continua a subir e a chuva, apesar de menos intensa, parece não dar tréguas esta quinta-feira. Além dos danos nas habitações privadas, também restaurantes, hotéis e cafés acordaram esta quinta-feira a fazer contas aos prejuízos causados pelo mau tempo.

Num comunicado enviado esta manhã a federação que representa a restauração e hóteis, a Horesca, pede ao Governo para ativar o estado de catástrofe natural. Depois de crise sanitária esta é mais uma ferida no setor que se preparava para abrir a época turística no país.

Inundações, estradas cortadas e algumas escolas fechadas Segundo as autoridades, a água deverá continuar a acumular esta quinta-feira, apesar da chuva cair com menos intensidade. Toda a informação atualizada.

A federação quer que o Executivo lance o procedimento de reconhecimento do estado de catástrofe natural, afim de ajudar os estabelecimentos sinistrados pelas inundações e chuvas torrenciais.

A Horesca apela aos responsáveis dos comércios afetados para enviarem por e-mail (para horesca@pt.lu) a lista dos prejuízos e perdas eventuais em receitas, com o objetivo de contabilizar a totalidade dos prejuízos no setor. A federação pede ainda ao Ministério da Economia e à Direção das Classes Médias e do Turismo para que seja implementado um procedimento simplificado para apoiar as empresas afetadas pelas inundações. das empresas afetadas pelas inundações.

