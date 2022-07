"É devastador", disse o governador do Kentucky, antes de percorrer a zona da catástrofe, antecipando que o número total poderá ser mais do dobro.

EUA

Inundações no Kentucky fazem 15 mortos, incluindo crianças

Lusa "É devastador", disse o governador do Kentucky, antes de percorrer a zona da catástrofe, antecipando que o número total poderá ser mais do dobro.

Pelo menos 15 pessoas morreram nas inundações que estão a assolar o estado norte-americano de Kentucky, confirmou hoje o governador da região, que espera uma subida das fatalidades à medida que a chuva continua a cair.

"É devastador", disse o governador de Kentucky, Andy Beshear, à CNN antes de percorrer a zona da catástrofe, indicando que há quinze mortes confirmadas, incluindo crianças, e antecipando que o número total poderá ser mais do dobro.

As equipas de busca e salvamento apoiadas pela Guarda Nacional estão neste momento à procura de pessoas desaparecidas nas inundações recorde que afetaram comunidades inteiras em alguns dos locais mais pobres da América.

"Ainda temos muito que procurar", explicou o director de gestão de emergência, Jerry Stacy, no condado de Perry, que foi duramente atingido.

Enquanto as águas das cheias recuaram em alguns locais depois de terem atingido o pico na quinta-feira, o Serviço Meteorológico Nacional disse que as inundações repentinas causadas por chuvas excessivas continuaram a ser possíveis até sexta-feira à noite.

As fortes trovoadas desta semana, que causaram inundações locais significativas, o derrube de árvores, cortes de energia e o bloqueio de estradas, levaram as autoridades a declarar o estado de emergência em seis condados do estado da Virgínia Ocidental.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.