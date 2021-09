Uma ajuda que equivale a um pouco mais de 179 mil euros.

Inundações de julho

Apenas 38 das 211 famílias que pediram ajuda foram indemnizadas

Susy MARTINS

As inundações de 14 e 15 de julho últimos deixaram muitas famílias do Luxemburgo numa situação complicada. Alguns perderam tudo o que estava no interior da sua habitação, outros tiveram de abandonar as suas casas durante semanas.

"Uma parte de Echternach está perdida para sempre" Passaram 50 dias desde as maiores inundações da História do Luxemburgo. Em Echternach, onde tudo foi pior, há quem ainda não tenha podido voltar a casa dois meses depois da evacuação da cidade. O rio pode ter baixado mas as mágoas estão longe de secar.

Dois meses depois da tragédia, o Ministério da Família informa que dos 211 pedidos de ajuda entregues no âmbito da catástrofe natural, somente 38 famílias receberam até ao momento o apoio financeiro. O que equivale a um pouco mais de 179 mil euros.

Numa questão parlamentar do deputado Jeff Engelen do ADR, às ministras da Família, Corinne Cahen, e do Interior, Taina Bofferding, fica-se ainda a saber que de todos os pedidos introduzidos, 56 já foram analisados pela Comissão da Urgência Social do Ministério da Família.

O Governo diz ainda que atualmente não tem conhecimento de situações urgentes de famílias afetadas pelas cheias, uma vez que as comunas abrangidas pelas inundações, apoiaram e ajudaram as famílias ao longo das últimas semanas.



