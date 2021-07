O centro de acolhimento ‘Oseraie’, da Caritas, situado em Kopstal, foi evacuado de urgência durante a passada noite, depois de ter ficado completamente inundado.

Inundações

Centro da Caritas evacuado em Kopstal

Henrique DE BURGO O centro de acolhimento ‘Oseraie’, da Caritas, situado em Kopstal, foi evacuado de urgência durante a passada noite, depois de ter ficado completamente inundado.

A Caritas revelou esta tarde, em comunicado, que o centro acolhe atualmente 15 pessoas em situação precária e inseridos num projeto de reinserção social.

As pessoas foram transferidas para uma estrutura de acolhimento de urgência disponibilizada pelo Ministério da Família.

O organismo revelou ainda que a sua mercearia social Caritas Buttek, em Diekirch, foi também afetada pelas inundações e está atualmente fechada.

Centro da Caritas

As famílias necessitadas que dependem da mercearia social de Diekirch podem, no entanto, solicitar vouchers para comprar alimentos em supermercados da região, através do telefone 40 21 31 - 918.

O fundo nacional de emergência da Caritas Luxemburgo já foi ativado para ajudar as pessoas mais afetadas.



