A água da torneira na comuna de Beaufort continua imprópria para consumo, na sequência das recentes inundações que afetaram a qualidade da água potável em toda a autarquia.

Inundações

Autarquia de Beaufort distribui água potável à população

Os residentes que precisarem de água potável devem deslocar-se às instalações do serviço técnico (route de Dillingen, n° 55), onde é oferecida água de forma gratuita pela comuna.



O serviço vai estar a funcionar esta sexta-feira até às 20h e durante o fim de semana, das 10 às 12h e das 14h às 16h.

Já na próxima semana, o horário de segunda à sexta é entre as 10h e as 12h e entre as 18h e as 20h.

As pessoas vulneráveis ou que não podem deslocar-se ao local devem telefonar para número 621 737 475.

Até ordem em contrário, os residentes não devem usar a água da torneira para fins alimentares nem para escovar os dentes, ficando reservada apenas para a casa de banho, duche, lavatório ou limpeza.



