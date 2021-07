Com vídeo e fotografia. Como registou o Contacto, fortes chuvas fazem subir a esta hora o rio Alzette que já inundou várias zonas da parte baixa da cidade do Luxemburgo.

Alerta vermelho. Alzette inunda Grund, Pfaffenthal e Clausen

Fortes chuvas estão a provocar inundações em todo o país quando o Meteolux emitiu um alerta vermelho para as próximas horas. Prevê-se a queda de até 60 litros por metro quadrado e espera-se a subida de vários rios.

Na cidade do Luxemburgo, a subida do Alzette está já a preocupar as autoridades e há já cortes em várias artérias de Pfaffenthal, Clausen e Grund com a água a inundar a via pública.

Os moradores destas zonas baixas da cidade estão a evacuar garagens para proteger bens e viaturas. Há pelo menos um automóvel estacionado já cercado de água e as condutas começam a ceder com a pressão da subida do rio.

O repórter do Contacto no terreno registou em vídeo o momento em que o Grund ficou sem electricidade.





Foto: Contacto

Em Clausen, Jamie Drew, trabalhador sueco da indústria espacial, começou a construir um dique há duas horas para travar o avanço do rio.

Foto: Contacto

Diogo Leal, dono do Scott's, bar do Grund, terminou esta quarta-feira as obras e o estabelecimento ia abrir amanhã. Está a esta hora, com água pela cintura.

Foto: Contacto













Com Ricardo J. Rodrigues



