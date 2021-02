Segundo as autoridades, o alerta deve-se a uma depressão sobre o Canal da Mancha que se aproxima da região.

Inundações. Alerta no sul do país prolongado até terça-feira à meia noite

Segundo as autoridades, o alerta deve-se a uma depressão sobre o Canal da Mancha que se aproxima da região.

Foi anunciado o alerta para o risco de inundações na bacia do Mosela no sul do país até terça-feira à meia noite.

O MeteoLux emitiu este aviso para a partir deste domingo às 7h da manhã até terça-feira à meia-noite. "Uma depressão no Canal da Mancha está a aproximar-se cada vez mais das nossas regiões", detalha a agência de meteorologia.



Este domingo de manhã, a chuva caiu de forma intermitente na região do Mosela. Durante a tarde, pode esperar-se chuva com algumas abertas, detalha o serviço de previsão de cheias do Luxemburgo, e a neve vai aparecer gradualmente com a precipitação.

O máximo de 663 cm de água medido na estação de Stadtbredimus foi alcançado no sábado às 7 horas da manhã.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.