Covid-19

Intervalo de tempo para vacina de reforço reduzido para quatro meses

Susy MARTINS Estão abrangidos pela medida os residentes vacinados com a Pfizer ou Moderna, mas também aqueles que receberam uma dose da AstraZeneca e uma segunda dose de outro fármaco.

O tempo de espera para a administração da dose de reforço da vacina contra a covid-19 é a partir desta segunda-feira reduzido a quatro meses.

Estão abrangidos pela medida os residentes vacinados com os fármacos Pfizer e Moderna, mas também aqueles que receberam uma dose da AstraZeneca e uma segunda dose de outro fármaco (Pfizer e Moderna).

No caso de duas doses da AstraZeneca o intervalo entre a vacinação completa e o reforço é de quatro meses. Na Janssen, de dose única, esse intervalo é de apenas um mês.

Note-se que desde 1 de dezembro, as vacinas de reforço só são administradas num dos cinco centros de vacinação e através de marcação. As pessoas abrangidas recebem uma carta por parte do Governo com a indicação detalhada do processo.



