Interurbanos. Mais transportes à noite e ao fim-de-semana

Paula SANTOS FERREIRA A reorganização da rede RGTR vai melhorar as ligações com o tram e comboios. 115 circuitos vão ser alterados e 21 criados de raiz.

Vem aí uma verdadeira revolução nos transportes interurbanos do Luxemburgo: 115 circuitos de autocarros locais, regionais ou expressos serão redesenhados e 21 adicionados. O serviço noturno vai passar a funcionar até às 23 horas e ao fim de semana haverá muitos mais transportes.

Todas as mudanças foram elaboradas tendo em conta as consultas realizadas aos municípios, onde dos 102 existentes, 80 responderam às pesquisas.

As novidades sobre as linhas do Regime Geral de Transportes Rodoviários (RGTR) foram apresentadas esta manhã pelo Ministro da Mobilidade François Bausch. O objetivo é “ter um serviço de acordo com a necessidade” dos seus utilizadores, realçou.

Os trabalhos desta reforma serão iniciados em maio deste ano incluem rotas nacional e transfronteiriças e o governo espera que até setembro de 2021 esteja já tudo a funcionar. Com horários e ligações pensadas para comboios, e outros autocarros e tram.

No total passará a haver 180 linhas com 725 rotas, segundo adianta a edição alemã do Worth que servirão 99,92% da população, indica o ministério. O número de quilómetros a percorrer vão aumentar 25%, mas aos domingos a percentagem sobe para 380%, segundo as contas do ministério.

“As noites e os fins de semana passam a oferecer um melhor serviço”, que se iniciará às 16h00 e terminará às 23h00.

Alterações respeitam 70% das sugestões dos utentes

“Era crucial que cidadãos e comunidades estivessem envolvidos nesta reorganização desde o início”, disse François Bausch.

Para tal, na elaboração da nova rede foi tido em conta os padrões de movimento dos utentes do inquérito Luxmobil realizado junto de 38 mil pessoas, os inquéritos dos municípios e um roadshow efetuado em 2016 pelo Ministério da Mobilidade junto dos cidadãos e políticos locais de dez regiões.

"Conseguimos implementar 70% das sugestões destas consultas", realçou o ministro. E anunciou que "as consultas sobre os autocarros escolares e das empresas serão tratadas em separado” tendo ficado de fora desta reorganização.