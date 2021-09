Até ao final deste ano, os passageiros dos Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL) vão poder aceder ao wifi gratuito em 95% das estações ferroviárias do país.

Quase totalidade das estações ferroviárias vão ter wifi até final deste ano

Susy MARTINS Até ao final deste ano, os passageiros dos Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL) vão poder aceder ao wifi gratuito em 95% das estações ferroviárias do país.

O objetivo do Governo é que haja Internet sem fios em todas as estações ferroviárias no decorrer do próximo ano. Atualmente mais de metade das estações de comboios do país (55%) estão equipadas com wifi gratuito.

Estes dados foram avançados pelo ministro da Mobilidade, François Bausch, em resposta parlamentar ao deputado do Partido Pirata, Marc Goergen. No entanto, o ministro esclarece que o wifi não vai ser instalado nos comboios que circulam atualmente no Luxemburgo.

Está programado, instalá-lo progressivamente nas novas carruagens, que deverão circular entre 2023 e 2025.No documento fica-se ainda a saber que os passageiros de 23 autocarros dos CFL já podem usufruir da Internet gratuita.



