A crise do coronavírus representa um verdadeiro teste de resistência às infraestruturas da Internet em todo o mundo. O Grão-Ducado não é exceção, mas tem respondido bem às exigências, apesar de pontualmente já terem surgido alguns problemas.

Internet no Luxemburgo tem respondido positivamente às novas exigências

A pandemia constitui um novo desafio para as infraestruturas da Internet num país onde o teletrabalho e o uso de serviços de streaming e redes sociais aumentaram substancialmente.

Questionado recentemente sobre as capacidades das conexões à Internet no Grão-Ducado, o primeiro-ministro Xavier Bettel disse que o país está "próximo dos limites devido, em particular, a uma maior solicitação ligada aos muitos funcionários e à educação em casa, fenómeno que afeta um quarto da população", mas garante que a resposta "tem sido positiva".

A Akamai, um dos maiores fornecedores mundiais de serviços, registrou um aumento geral de 64% em relação à média diária na passada terça-feira. No entanto, a ameaça de falha na Internet não se coloca de momento.

Infraestrutura sólida

Claude Demuth, CEO da LU-CIX, nó de intercâmbio na Internet do Luxemburgo, foi claro em relação às reservas nacionais: "Não há problemas de capacidade. A nossa infraestrutura está totalmente preparada para responder positivamente ao aumento natural das novas solicitações".

A Post Luxembourg também registou um aumento no tráfego das redes fixas e móveis. A operadora fala de um aumento médio na solicitação da Internet de cerca de 30%, de um número de chamadas na rede fixa e na rede móvel de mais de 80%, do tráfego de SMS que aumentou 20%, acrescentando ainda que o uso do canal PostTV cresceu cerca de 30%.

O grupo garantiu esta quinta-feira que "a rede nacional e suas conexões internacionais possuem a capacidade necessária para absorver o tráfego mais denso".

Jeannot Grethen, da Orange Luxembourg, garantiu que "estamos atentos à situação, mas não vemos nenhum problema no momento". "O tráfego móvel na terça-feira foi cerca de 15 a 17% maior que o normal, mas não é motivo de preocupação", vincou Grethen.

O tráfego nacional de dados no Luxemburgo está também longe da sua zona crítica. "Na segunda-feira à noite, notamos picos de tráfego de 254 gigabits por segundo, o que é muito incomum para um dia da semana no Luxemburgo", explica Claude Demuth. "Foram observados aumentos de carga de 10 a 12% desde sexta-feira, mas a principal razão para esses picos deve-se ao aumento do uso de streaming e de vídeos, porque as famílias estão agora em casa durante o dia", clarificou Demuth.

O teletrabalho pode ser excluído como motivo de sobrecarga. Mesmo que a crise se agrave, não são esperados congestionamentos para o intercâmbio de dados no Grão-Ducado, apesar de alguns problemas com fornecedores internacionais não possam ser completamente descartados num futuro próximo.

