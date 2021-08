Até 1 de outubro, intervenções para consolidar margens de rios e cursos de água ou reparar pontes estão isentas de algumas licenças previstas na Lei da Água.

Cheias. Governo flexibiliza regras para obras urgentes de reparação junto a cursos de água

O Governo vai flexibilizar, até outubro, algumas das regras e trâmites habituais às obras públicas em estruturas para trabalhos urgentes de reparação de estragos causados pelas últimas cheias de julho.

Em comunicado publicado este domingo, o Executivo reconhece que, na sequência das inundações que afetaram o Luxemburgo, entre 14 e 16 de julho, "foram registados muitos danos, que devem ser reparados o mais rapidamente possível".

Estes danos, sinaliza o Governo, envolvem tanto estruturas que abrangem os cursos de água, como pontes, (pontes), como as margens de rios e cursos de água, mas para "facilitar um regresso rápido à normalidade, e tendo em conta as circunstâncias particularmente excecionais, foi decidido que as obras de emergência podem, no entanto, ser isentas de autorização sob certas condições, até 1 de outubro de 2021.

Assim, os trabalhos urgentes de restauração das margens do rio para estabilizar ou proteger as margens estão isentos de licença prevista na Lei da Água. Contudo, o restauro deve manter o estado original dos bancos de terra das margens, sendo "estritamente proibido reduzir a secção transversal do curso de água ou destruir biótopos". "Outros trabalhos de restauração de margens de rios em pequena escala podem ser realizados sem autorização ministerial após aprovação pelo Departamento de Projetos e Manutenção da Administração de Gestão de Águas", para o qual devem ser remetidos os respetivos pedidos. Estes devem ser enviados para o email: degats.inondations@eau.etat.lu e conter a localização exata (parcela ou endereço) e ser acompanhado, sempre que possível, com fotografias de antes e depois das cheias.

Já os trabalhos de restauração em grande escala nas margens dos rios estão sujeitos a autorização.

No que se refere às reparações de emergência de pontes sobre cursos de água (estabilização de fundações, fixação de estáticos), também não vão precisar da mesma licença. A licença, necessária no âmbito da Lei da Água, continua a ser, contudo, obrigatória para substituição ou construção de nova ponte, embora a instalação urgente de uma ponte temporária fique isenta de autorização ministerial. Para este caso é preciso, ainda assim, um parecer pelo Departamento de Projeto e Manutenção.

Também dependerá do aval do mesmo departamento os trabalhos de remoção de sedimentos do curso de água, bem como a remoção de arbustos ou vegetação do curso de água ou zona ribeirinha fora da área reconstruída.

"Todas as medidas devem ser executadas de modo a evitar qualquer tipo de alteração das condições físicas, químicas ou biológicas das águas superficiais", sublinha o Governo.

Depois da execução de obras de emergência que não requerem uma licença ministerial, deve ser enviada à Autoridade de Gestão da Água (através do email: degats.inondations@eau.etat.lu) documentação que inclua fotografias dos danos e da restauração, bem como da localização (terreno e/ou endereço). Para os trabalhos que requeiram uma licença ministerial, os pedidos podem ser submetidos por correio ou digitalmente através do portal MyGuichet.

O Governo lembra ainda que "os aterros e depósitos dentro das zonas de inundação regulamentadas são proibidos", mas abre uma exceção a esta proibição para os trabalhos de limpeza relacionados com as inundações, "desde que estes enchimentos e depósitos sejam removidos até 1 de outubro", avisando que serão feitas inspeções regulares aos locais.

