A apresentação do livro vai ser feita no Centro Cultural Português - Camões no dia 2 de outubro.

Instituto Camões. José Luís Correia apresenta primeiro romance no Luxemburgo

Henrique DE BURGO A apresentação do livro vai ser feita no Centro Cultural Português - Camões no dia 2 de outubro.

O antigo jornalista e chefe de redação do jornal Contacto, José Luís Correia, vai apresentar o seu primeiro romance, "Os Cadernos do Gaspar - Diário Erótico de Alexandre Gaspar W.", no Luxemburgo, depois tê-lo feito na Feira do Livro de Lisboa, no final de agosto.

A apresentação do livro vai ser feita no Centro Cultural Português - Camões no dia 2 de outubro, a partir das 18h30, a cargo do crítico de cinema Raúl Reis e da poetisa São Gonçalves, na presença do autor.

O romance erótico foi escrito há dez anos em formato blog e apesar de ser uma ficção, tem também eventos reais passados no Luxemburgo e reflexões.

José Luís Correia nasceu no Luxemburgo em 1973 e viveu em Portugal entre 1984 e 1992. Cursou História nas universidades do Luxemburgo e de Estrasburgo. Ingressou no jornalismo através de rádios locais em Faro e no Grão-Ducado. Foi jornalista e chefe de redação do jornal Contacto entre 1997 e 2016.

À escrita (prosa, poesia e artigos de opinião no blogue Os Cadernos do Gaspar e no Bom dia) acumula atualmente o trabalho no departamento de Comunicação da central sindical OGBL.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.