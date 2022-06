Em 2021, foram instaladas 1.264 novas centrais fotovoltaicas, aumentando assim em 48% a capacidade de produção deste tipo de energia renovável.

Energia renovável

Instalação de painéis solares atingiu novo recorde no ano passado

Diana ALVES Em 2021, foram instaladas 1.264 novas centrais fotovoltaicas, aumentando assim em 48% a capacidade de produção deste tipo de energia renovável.

A instalação de painéis solares atingiu um novo recorde no ano passado, no Luxemburgo. De acordo com o Serviço de Energia do Instituto Luxemburguês de Regulação (ILR), em 2021 foram instaladas 1.264 novas centrais fotovoltaicas, aumentando assim em 48% a capacidade de produção deste tipo de energia renovável.

A potência acumulada de todas as instalações de painéis solares passou dos 90 megawatts (MW) para os 277 MW.

No entanto, e apesar deste crescimento considerável, a progressão da produção de eletricidade a partir de fontes renováveis não seguiu a mesma tendência, passando apenas de 979 gigawatts por hora (GWh) para 993 Gwh.

O Serviço de Energia do ILR explica que a “fraca progressão se deve às condições de venda menos favoráveis e à desativação de eólicas antigas que serão substituídas em breve”.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.