Autor partiu metodicamente os vidros de janelas e portas desta estrutura social.

Instalações do Wanterakrioun foram vandalizadas

As instalações do Wanterakrioun, no Findel, foram vandalizadas esta noite e os estragos deixados na estrutura são bem visíveis.

Todas as janelas e portas de vidro do edifício foram partidas, de forma metódica, durante a noite de terça para quarta-feira.

O suspeito é um dos residentes a quem terá sido recusada a entrada nesta estrutura do Ministério da Família, que é gerida desde 1 de Dezembro de 2019 pela Cáritas.

A polícia deslocou-se ao local para garantir a segurança dos outros residentes e autor dos atos de vandalismo foi multado.







