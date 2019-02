A SNCT tem novas tarifas. Os aumentos variam entre os 39% e os 44%.

Inspeção técnica. ULC exige anulação imediata da subida dos preços

Manuela Pereira

“Vergonhoso!”. É desta forma que a União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) qualifica o aumento dos preços das inspeções nos centros da Sociedade Nacional de Controlo Técnico (SNCT).

Desde o dia 1 de fevereiro que as inspeções técnicas ficaram mais caras nos três centros da SNCT. Levar o automóvel à inspeção custa agora mais 39% do que em janeiro. No caso dos motociclos o aumento é de 44%.

A ULC critica este aumento “drástico” e reivindica a “revogação imediata” da medida que considera “injustificada”, apesar de a SNCT afirmar que visa “melhorar a qualidade do serviço”.

O organismo de defesa dos consumidores vai mais longe e até levanta a hipótese de a gratuitidade dos transportes públicos – prevista para o dia 1 de março de 2020 – poder estar na origem deste aumento.

O Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL) também partilha esta suspeita. Em comunicado, o ACL diz não ter dúvidas de que este aumento tem assinatura política.

O ACL lembra que a SNCT pertence em “grande parte” ao Estado e como tal não é “uma empresa como qualquer outra”, defendendo que nenhuma melhoria de serviço pode justificar tal aumento.

O organismo de defesa dos interesses dos automobilistas não deixa de sublinhar que a subida dos preços acontece depois das eleições legislativas de outubro de 2018 e “confirma a vontade do Governo em desmotivar o uso de veículos ao aumentar os custos, antes de por em prática alternativas eficazes ao automóvel".

O ACL insurge-se, assim, contra o aumento dos preços das inspeções técnicas, pedindo ao Governo para “deixar de penalizar os automobilistas”.

O tema chegou, entretanto, ao Parlamento. Os partidos da oposição pedem, por escrito, esclarecimentos ao ministro da Mobilidade, François Bausch.

O deputado cristão-social (CSV), Léon Gloden, pergunta quais são "as razões” deste “aumento substancial” e exige que Bausch confirme se “está, ou não, relacionado com o financiamento dos transportes públicos gratuitos”.

Por seu lado, o deputado do Partido Pirata, Marc Georgen, alarga o pedido de esclarecimento à ministra da Proteção dos Consumidores, Paulette Lenert (LSAP). Quer saber se ela vai respeitar as reivindicações da União Luxemburguesa dos Consumidores que defende a anulação imediata da subida dos preços do controlo técnico. Caso contrário, pergunta quais são as medidas que o Governo pretende implementar para evitar novos aumentos drásticos em prejuízo dos automobilistas.

Recorde-se que a SNCT tem três centros de inspeções, nomeadamente em Sandweiler (região centro), Wilwerwiltz (região norte) e Esch-sur-Alzette (região sul).