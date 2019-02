A Sociedade Nacional de Controlo Técnico (SNCT) diz que foi “forçada” a aumentar os preços das inspeções. O organismo afirma, em comunicado, que não teve escolha face à quebra nas receitas e ao aumento das despesas.

Inspeção automóvel. SNCT diz-se “forçada” a subir os preços

A Sociedade Nacional de Controlo Técnico (SNCT) diz que foi “forçada” a aumentar os preços das inspeções. O organismo afirma, em comunicado, que não teve escolha face à quebra nas receitas e ao aumento das despesas.

Depois de várias organizações terem contestado o aumento dos preços, com a União Luxemburguesa dos Consumidores a exigir mesmo a anulação imediata da medida, a SNCT voltou a dar uma explicação, desta vez mais detalhada, sobre as razões do aumento que oscila entre 39% e 44%, consoante as inspeções.

Em causa está, por um lado, a quebra nas receitas devido ao espaçamento das inspeções e, por outro, o aumento das despesas de funcionamento, que, segundo a SCNT, “têm crescido de forma significativa ao longo dos anos, sem nunca ter havido repercussões nas tarifas”. Sobre o aumento das despesas, a empresa dá conta de um investimento no seu sistema informático, que inclui um novo serviço de marcações que entrará em vigor a 18 de fevereiro, para os clientes profissionais, e a 4 de março, para os particulares.

Na nota enviada às redações, o centro de inspeções sublinha que, no espaço de 20 anos, esta é “apenas” a sexta adaptação das taxas, sendo que as precedentes foram menos substanciais.

A entidade lembra também que a reforma da inspeção de veículos de 2016 veio adaptar a lei luxemburguesa às regras europeias, fazendo com que a SNCT tenha agora de operar num contexto de concorrência. Quer isto dizer que o mercado foi liberalizado nesse ano.

A Sociedade Nacional de Controlo Técnico conclui destacando que, apesar do aumento, os novos preços permanecem abaixo das tarifas praticadas pela concorrência no Luxemburgo – a DEKRA – e pelos centros de inspeção da Grande Região.

Diana Alves