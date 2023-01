Esta e uma outra petição, que pede o fim da caça com matilhas, juntaram mais de 4.500 assinaturas para serem debatidas pelos deputados.

Petições

Inspeção automóvel mais cara e menos frequente vai a debate no Parlamento

Susy MARTINS Esta e uma outra petição, que pede o fim da caça com matilhas, juntaram mais de 4.500 assinaturas para serem debatidas pelos deputados.

A inspeção automóvel e a caça com matilhas são dois dos temas que vão a debate público no Parlamento, depois de terem conseguido juntar mais de 4.500 assinaturas através do sistema de petições públicas da Câmara dos Deputados.

A primeira petição propõe uma inspeção automóvel mais cara, mas com menos frequência, e conseguiu angariar 5.298 assinaturas. O peticionário defende que os carros novos deviam poder ir à inspeção de dois em dois anos, começando quatro anos após terem começado a circular.

Concessionários poderão deixar de fazer preços atrativos em breve Cada vez mais fabricantes apostam no modelo de agência. Para os concessionários de automóveis, incluindo os luxemburgueses, isso significa menos liberdade de negócio.

Quanto à segunda petição, que quer abolir a caça com matilhas, juntou 5.044 assinaturas. O autor apela ao fim da perseguição de animais durante a caça em prol do bem-estar animal.

A Comissão das Petições Públicas analisou as assinaturas e decidiu que as duas petições são elegíveis para ir a debate. As datas exatas em que serão discutidas no Parlamento deverão ser comunicadas em breve.



