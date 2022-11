Petição reivindica que os carros novos passem a ter de ir à inspeção apenas de dois em dois anos, ou seja, quatro anos depois de começarem a circular.

Petição

Inspeção automóvel mais cara, mas menos frequente. Parlamento discute proposta

Diana ALVES

Inspeção automóvel mais cara, mas com menos frequência. É esta a proposta de uma petição pública que em poucos dias recolheu as 4.500 assinaturas necessárias para que o assunto seja debatido no Parlamento, na presença de deputados e membros do Governo.

A petição é da autoria de Marc Detail, que reivindica que os carros novos passem a ter de ir à inspeção apenas de dois em dois anos, quatro anos depois de começarem a circular. Atualmente, a inspeção é feita anualmente.

Para compensar a alteração, a petição propõe eventuais mexidas no preço da ida à inspeção e que esta passe dos atuais 64 para 90 ou mesmo 100 euros.

A petição conseguiu o apoio de mais de 4.500 subscritores em menos de uma semana.



