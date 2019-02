O Governo nega que o aumento dos preços da inspeção automóvel sirva para financiar a gratuitidade dos transportes, a partir de 1 de março de 2020.

Inspeção automóvel. Governo nega que aumento dos preços sirva para financiar transportes

Numa resposta conjunta a várias perguntas parlamentares, os ministros da Mobilidade e da Proteção dos Consumidores, François Bausch e Paulette Lenert, sublinham que as receitas dos centros de inspeção de veículos “não têm nada a ver com o orçamento do Estado”, sublinhando que os dividendos dessas empresas comerciais não entram nos cofres públicos.

A explicação surge depois de vários deputados terem questionado o Executivo sobre as razões que levaram ao aumento de 39% a 44% das inspeções aos veículos, feitas na Sociedade Nacional de Controlo Técnico (SCNT), empresa parcialmente detida pelo Estado. Também a União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) qualificou o aumento dos preços das inspeções nos SNCT como "vergonhoso".

Inspeção automóvel no Grão-Ducado mais cara desde fevereiro A Société Nationale de Contrôle Technique (SNCT) informou esta sexta-feira que os preços da inspeção automóvel no Grão-Ducado aumentaram a partir de 1 de fevereiro.

Desde a liberalização do mercado, em 2016, que os automobilistas podem optar entre duas empresas – a SNCT e a DEKRA – para fazer o controlo técnico. Segundo as informações prestadas agora pelo Governo, uma terceira empresa vai entrar em breve no mercado luxemburguês.

O aumento das tarifas da SNCT entrou em vigor a 1 de fevereiro. Segundo o grupo, este é o sexto aumento em vinte anos, que a empresa justificou com a quebra nas receitas e o aumento das despesas.