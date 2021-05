A segurança na cidade do Luxemburgo esteve em debate nas comissões parlamentares da Segurança Interna e da Justiça e contou com a presença dos respetivos ministros, Henri Kox e Sam Tanson.

Insegurança no bairro da gare debatida em comissão parlamentar

Em cima da mesa, nas sessões desta quinta-feira, estiveram os casos de assaltos violentos que ocorreram na capital nas últimas semanas, e os ajuntamentos que não respeitam as medidas sanitárias, nomeadamente no descampado do parque municipal “Kinnékswiss”.



O ministro da Segurança Interna diz estatisticamente não tem havido mais infrações e que os assaltos violentos são um “fenómeno” verificado num curto período de tempo. Mas os deputados, sobretudo os da oposição, defendem que não se pode subestimar a violência destas infrações e as suas consequências no sentimento de insegurança na capital. Henri Kox, por sua vez, revelou que vários autores destes atos pertencem a grupos que já foram identificados, sendo que duas pessoas já foram detidas.

Relativamente aos ajuntamentos onde as medidas de segurança não são respeitadas, os deputados quiseram saber qual a estratégia seguida pelas autoridades policiais. Ora, segundo os representantes da polícia, a ideia é tentar dispersar as pessoas, sem recorrer, no entanto, à violência. O objetivo é evitar que haja confrontos entre polícia e infratores, para evitar as tumultos como os que se têm visto noutros países.



