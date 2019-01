A inscrição na ADEM já pode ser feita através da Internet ou por telefone. A partir de agora, as pessoas que estão à procura de trabalho não precisam de se deslocar aos centros de emprego para dar início aos seus processos.

Inscrição na ADEM já pode ser feita na Internet ou por telefone

A Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) anunciou que basta agora telefonar para o Contact Center da ADEM ou então preencher um formulário na Internet a pedir uma marcação. Depois, os candidatos são informados por e-mail ou por carta da data e hora da marcação e dos documentos a apresentar.

A direção da ADEM explica que o sistema de marcação permite não só evitar os longos tempos de espera nos centros de emprego, mas também – e sobretudo – assegurar que os conselheiros da ADEM têm tempo suficiente para tratar de cada caso.

As marcações podem então ser feitas através do Contact Center, ligando para o 241-88888, de segunda a sexta-feira, entre as 08:00 e as 12:00 e as 13:00 e as 17:00. Se a opção for o formulário online, basta aceder à secção “inscription” do site da ADEM ( www.adem.lu/inscription ).

Diana Alves