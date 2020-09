Inquérito de satisfação sobre rastreio de contactos interrompido devido a problema informático

A consulta de opinião foi contudo interrompida pouco tempo depois do lançamento devido a problema informático.

O Ministério da Saúde lançou um inquérito de satisfação sobre o rastreamento de contactos (contact tracing) que foi instaurado no âmbito da pandemia de covid-19. A consulta de opinião foi contudo interrompida pouco tempo depois do lançamento devido a problema informático.

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, confirmou o sucedido na resposta a uma questão parlamentar de três deputados do Partido Cristão-Social (CSV), Martine Hansen, Gilles Roth e Laurent Mosar. O questionário era enviado por email às pessoas que já tinham tido contacto com a célula de “contact tracing” e tinha como objetivo determinar se as pessoas estavam satisfeitas com a forma como foram contactadas pelo Ministério da Saúde para serem colocadas em quarentena ou em isolamento. Esse formulário tinha de ser preenchido ‘online’. Mas um problema informático fez com que a pessoa que estivesse a preencher o questionário pudesse ver as respostas dadas pela pessoa precedente.

A ministra minimiza a situação, afirmando que o formulário era preenchido de forma anónima e que de forma alguma os inquiridos tinham de se identificar. Contudo, o inquérito foi suspenso quando a anomalia foi detetada.Lenert garante que a consulta de satisfação vai ser retomada no momento em que o problema informático esteja resolvido.



