Informática lidera profissões mais procuradas no Luxemburgo

Manuela PEREIRA Se a 30 de novembro de 2019 havia 15.351 residentes sem emprego (+6,5% num ano), havia também 7.169 postos de trabalho por preencher (-4,4% num ano).

A taxa de desemprego subiu em novembro para 5,4%, mais 0,1 pontos percentuais face a outubro. O pequeno Grão-Ducado regista também um acréscimo de 3,5% no emprego interno, com 473.973 trabalhadores residentes e transfronteiriços no final do mês passado. Excluindo a mão-de-obra fronteiriça, o emprego nacional subiu 2,3% num ano, para 275.304.

Só no mês passado foram declaradas 2.891 vagas de emprego à Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM), e a liderar as profissões mais procuradas pelos empregadores está a informática. Mais concretamente procuravam-se 123 pessoas com perfil para “estudos e desenvolvimento informático”. Em segundo lugar, com 101 ofertas de emprego, está a contabilidade. A fechar o pódio, com 93 vagas, está o secretariado.

O ‘top 10’ das profissões mais procuradas pelas empresas nacionais em novembro engloba áreas como defesa e aconselhamento jurídico (90), auditoria e controlo contabilístico e financeiro (78), cozinheiros e ajudantes de cozinha (74), análise e engenharia financeiras (67), gestão empresarial (64), limpeza (62) e serviço em restauração (61).

As dez profissões mais procuradas no penúltimo mês do ano correspondem a 28,1% das vagas declaradas à ADEM.