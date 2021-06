Os preços dos bilhetes de avião aumentaram cerca de 13,8% em relação ao mês de abril.

Preços dos bilhetes de avião aumentaram quase 14% num mês

O índice de preços no consumidor aumentou de 0,3% no mês de maio, em comparação com o mês anterior. Segundo o Instituo Nacional de Estatística (STATEC), após uma diminuição no mês de abril, os preços dos produtos petrolíferos voltaram a aumentar no mês passado. Os automobilistas pagaram mais 3,2% por cada litro de gasóleo, enquanto que para um litro de gasolina foi preciso pagar mais 1,4%. Para aqueles que decidiram encher o depósito de gasóleo de aquecimento a fatura também foi mais elevada, mais 4,1% face ao mês anterior. Comparando com o mesmo mês de 2020, chega-se à conclusão que os preços do ‘ouro negro’ aumentaram 35,5%.

O que aumentou também foram os preços das viagens. Os preços das viagens organizadas progrediram de 1,6%. Uma das razões apontadas para esta subida foram as férias de Pentecostes. Os preços dos bilhetes de avião aumentaram ainda mais, de 13,8% em relação ao mês de abril.

No ramo alimentar, os preços do leite (+2,2%), da fruta fresca (+1,4%) e da carne (+0,7%) também subiram. Em contrapartida, o marisco (-3,8%), os legumes (-1,2%) e o arroz (-1%) ficaram mais baratos.Certos bens e serviços puxam a inflação para baixo no mês de maio, nomeadamente os artigos de imprensa que viram os seus preços baixar de 9,6%, e os seguros automóveis, que registam uma queda de 1%.

Quanto à taxa anual de inflação fixou-se em maio nos 2,5%, contra os 2,1% no mês anterior.



