Inflação. Governo e parceiros sociais reúnem-se esta terça-feira

Diana ALVES Um dos grandes temas em cima da mesa será a adaptação dos escalões fiscais à inflação. Os sindicatos consideram que, se não houver uma atualização, a indexação salarial acaba por ter pouco efeito nas carteiras dos consumidores.

O Governo reúne-se esta terça-feira com os parceiros sociais para preparar a tripartida da próxima sexta-feira, 3 de março. Tripartida que, por sua vez, vai servir para discutir as medidas de apoio em vigor no âmbito da crise dos preços.

De acordo com uma nota do Ministério de Estado, o primeiro encontro do dia está marcado para as 14h, no Castelo de Senningen, com os representantes do patronato. Duas horas depois, no mesmo local, o Executivo reúne-se com os sindicatos.

No que toca ao encontro com as centrais sindicais, um dos grandes temas em cima da mesa será a adaptação dos escalões fiscais à inflação. Os sindicatos consideram que, se não houver uma atualização, a indexação salarial acaba por ter pouco efeito nas carteiras dos consumidores.

De acordo com a OGBL, num ordenado de cerca de 4.000 euros, por exemplo, um aumento bruto de 2,5% acaba por traduzir-se em cerca de 1,75% líquidos porque a tabela fiscal não tem acompanhado a evolução do custo de vida.

A última vez que os escalões fiscais foram atualizados foi em 2017.



