Inflação fixa-se em terreno negativo

Henrique DE BURGO Os principais componentes da inflação da zona euro, como alimentos, álcool e tabaco, assinalaram a maior taxa anual no mês de agosto.

A inflação do Luxemburgo fixou-se em -0,2% no mês de agosto, quando no mês anterior estava nos 0,1%, segundo os dados agora divulgados pelo Eurostat. Comparando com igual período do ano passado, a taxa de inflação situou-se em 1,4%, em agosto de 2019.

O passado mês ficou marcado pela continuação do levantamento das medidas de confinamento na Europa. Na zona Euro, a taxa de inflação foi também de -0,2% em agosto, enquanto na União Europeia foi de 0,4%.

Preços dos bens e serviços em alta em agosto O Índice de Preços no Consumidor (IPC) subiu 0,8% em agosto face ao mês anterior.

Os principais componentes da inflação da zona euro, como alimentos, álcool e tabaco, assinalaram a maior taxa anual no mês em análise, fixando-se em 1,7%, seguindo-se os serviços, com 0,7%, e os bens industriais não energéticos (-0,1%) e energia (-7,8%).



Com LUSA

