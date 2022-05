A taxa de incidência diminuiu em todos as faixa etárias, com exceção dos mais novos. De facto, entre os 0-14 anos notou-se uma ligeira subida de 10%.

Relatório semanal

Infeções por covid-19 diminuem 16% numa semana no Luxemburgo

Internamentos também estão a descer.

A pandemia continua a abrandar no Luxemburgo. De acordo com o relatório semanal do Ministério da Saúde, na semana de 25 de abril a 1 de maio, o número de pessoas que testaram positivo para a covid-19 diminuiu de 4.311 para 3.641, o que representa uma descida de 16%.

A um de maio, contavam-se 8.256 infeções ativas, número abaixo dos 10.010 casos da semana precedente. A idade média das pessoas diagnosticadas é agora de 39,1 anos, uma descida em relação è média de 41,8 anos da semana anterior.

Durante o período analisado, morreram seis pessoas por causa do vírus e a idade média dos falecidos continua a ser de 84 anos.

No que diz respeito aos internamentos, notou-se uma diminuição considerável, uma vez que 14 pessoas foram internadas em enfermaria, quando na semana passada tinham sido 24. Nos cuidados intensivos, aumentou de um para dois, sendo a idade média dos internados de 60 anos.

Focos de infeção e taxa de incidência

Outros indicadores confirmam uma desaceleração da pandemia. É o caso da taxa efetiva de reprodução do vírus e da taxa de positividade, que estão abaixo da semana anterior. Em relação ao índice de positividade, passou de 33,39% para 28,34%. A taxa de incidência caiu para 564 casos por 100 mil habitantes, contra 668 casos por 100 mil habitantes na semana anterior.

A taxa de incidência diminuiu em todos as faixa etárias, com exceção dos mais novos. De facto entre os 0-14 anos notou-se uma ligeira subida de 10%.

Já o maior decréscimo é registado entre os 30-44 (-22%), seguido pelos grupos etários 60-74 e 15-29 (-18%). A menor taxa de incidência é registada no grupo etário 60-74 (434 casos por 100.000 habitantes).

Entre as amostras avaliadas, o círculo familiar continua a ser o maior foco de contágio, representando 32% das infeções, seguido de viagens ao estrangeiro (10%), lazer, trabalho e sector de cuidados (7%). A percentagem de fontes indeterminadas está a diminuir (26%).

Vacinas

Na semana entre o 25 de abril e 1 de maio, foram administradas 2.067 doses da vacina contra a covid-19. 473.070 pessoas têm agora a vacinação completa, o que corresponde a uma taxa de vacinação de 78,7% em relação à população vacinável.

O Ministério da Saúde deu a indicação de que vai deixar de publicar o relatório diário sobre a situação pandémica no Luxemburgo a partir de 16 de maio, uma vez que a "situação está estável a nível hospitalar".



