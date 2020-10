Alunos e professores contaminados ou em quarentena, o vírus a espalhar-se, pais inquietos, sindicatos a exigir medidas nacionais mais concretas e o ministro da Educação a preferir esperar para ver como evolui epidemia.

Luxemburgo 7 min.

Infeções e preocupações aumentam nas escolas, mas Governo não adota para já novas medidas

Paula SANTOS FERREIRA Alunos e professores contaminados ou em quarentena, o vírus a espalhar-se, pais inquietos, sindicatos a exigir medidas nacionais mais concretas e o ministro da Educação a preferir esperar para ver como evolui epidemia.

A epidemia tomou conta do país com as infeções a galoparem para valores nunca vistos. O primeiro-ministro alerta que "o vírus está em todo o lado". As escolas não escapam a este cenário de crise, com infeções entre alunos e professores a aumentarem a cada dia. O ministro da Educação não vai adotar para já novas medidas, à exceção da contratação urgente de professores para substituir os que estão em casa em isolamento ou quarentena. Uma passividade que está a ser alvo de fortes críticas dos pais, professores e políticos.

No total, 1.544 professores e alunos testaram positivo para a covid-19, e 736 turmas foram afetadas, desde o primeiro dia de aulas até à semana passada, especificou na segunda-feira o ministro da Educação, Claude Meisch em entrevista à RTL.

Os casos de infeção representam 1,3% do universo de 120 mil estudantes e docentes, e as classes afetadas ou em isolamento constituem 10% de todas as turmas do país. Só na última semana, os casos de infeção no ensino fundamental e secundário aumentaram 33% entre os 637 alunos que testaram positivo desde o início da pandemia e 66% entre os 171 professores, refere o balanço da covid-19 nas escolas apresentado pela tutela. "O número de cadeias de infeção nas escolas continua estável e limitado, prova da eficácia das medidas do dispositivo sanitário em vigor", diz Claude Meisch.

Pais, alunos e professores estão preocupados com grande crescimento de casos no ambiente escolar que está a obrigar ao isolamento e quarentena de alunos e professores. O medo de levar a infeção para casa cresce entre os estudantes do secundário.

"Os alunos e professores estão a faltar cada vez mais, eu própria estou neste momento com alunos em casa por causa da epidemia e estou a dar aulas presenciais e à distância ao mesmo tempo, para os alunos que estão em casa, que estão a seguir em direto as aulas", conta ao Contacto uma professora do secundário salientando a necessidade do Governo encontrar soluções para combater a epidemia para que as escolas não fechem como na primeira vaga.

"As escolas já não conseguem manter as aulas regulares devido à quarentena, tanto de professores quanto de alunos, cada vez mais horas letivas têm que ser feitas através do ensino à distância e outras disciplinas canceladas como desporto, trabalhos manuais ou na formação profissional", declara ao Contacto Raoul Scholtes, presidente da Féduse, da GCFP. "Se não forem tomadas medidas urgentes para travar a epidemia, mais aulas serão canceladas e obrigarão ao encerramento das escolas", vinca.

Governo quer aprovar lei para recrutar professores com urgência Professores estagiários, estudantes ou desempregados podem candidatar-se.

Também Andreia do Cabo tesoureira da Association Chargées de Cours, d’Éducation (ACEN) que representa um milhar de docentes alerta: "Com tantas ausências e isolamentos de estudantes e professores não é nada óbvio que se possa manter o funcionamento das escolas". O próprio ministro da Educação reconhece que a falta de professores está a agravar-se e anunciou já que foi elaborado um projeto de lei que prevê a possibilidade de substituir com urgência os professores que estão em quarentena ou em isolamento. A par com as docentes grávidas, que por serem vulneráveis e de risco devem ficar em casa. Neste momento, existem 200 professoras grávidas nas escolas, que também terão de ser substituídas.

Alunos com medo

"Existe um medo que cresce entre os alunos de levar o vírus para casa e contaminar os familiares, sobretudo os mais vulneráveis, mais do que a possibilidade de ficarem infetados para eles o grande receio é transmitir a doença aos pais, irmãos e familiares idosos ou frágeis", conta a dirigente da ACEN.

A demora ou falta de contacto das autoridades nos casos de infeção que surgem entre alunos, a confusão geral nas medidas a adotar nesta situação está a provocar "pânico" e "desinformação" entre pais e alunos, aponta por seu turno Alain Massen, presidente da Representação Nacional de Pais (RNP) em comunicado. "A RNP exige que as autoridades contactem os pais, por telefone ou email, no próprio dia do conhecimento do caso de infeção de alunos ou professor na sala de aula. Há pais que foram alertados por um professor, um funcionário da maison relais ou através do boca-a-boca entre os pais, sem que as autoridades lhes comunicassem oficialmente o caso durante vários dias".

Um diálogo efetivo entre o ministério e todos os atores sociais do ensino, incluindo os estudantes, a clarificação e a adoção de medidas urgentes para combater o vírus são reivindicadas pelos pais e professores através dos sindicatos, o Sindicato de Educação e Ciências (SEW, sigla original) da OGBL, pela Féduse/Ensino-CGFP, pela ACEN e pela RNP.

Escola não é foco de infeção?

O ministro afirma que as escolas não são, de momento, focos de infeção e que a grande maioria das contaminações acontecem fora do ambiente escolar, nomeadamente nas famílias. A declaração é contestada por deputados, pais e professores dado que para quase metade das infeções a origem é desconhecida ou "não se pode confirmar se foi feita em ambiente escolar". "Será que não há mesmo cadeias de infeção nas escolas? Atualmente não é possível fazer o rastreamento e caminho completo dos casos de infeção pois as equipas de saúde não são já suficientes para tal. Não se pode garantir que não haja mais focos nas escolas", vinca a tesoureira da ACEN.

Uso de máscara obrigatório ou não?

A Féduse e a ACEN reivindicam que a "obrigatoriedade do uso de máscara tem de ser anunciada pelo governo e ser de âmbito nacional. Não podem ser as escolas a decidir esta medida". Para Raoul Scholtes "a máscara tem de ser obrigatória nas salas de aulas e o distanciamento de dois metros respeitado", o que não acontece muitas vezes.

Opinião contrária tem Alain Massen defendendo que a máscara não deve ser obrigatória nas classes e que devem ser os "pais e alunos a decidir a sua utilização". "As desvantagens, em termos de desconforto, higiene, fatores pedagógicos, mas também psicológicos e de socialização prevalecem" sobre o uso da máscara como "fator de proteção da transmissão do vírus".

Ensino à distância ou alternado

A Féduse defende que "têm de ser adotados modelos de ensino alternativos urgentemente nas escolas, para reduzir os contactos, e ao mesmo tempo, manter a oportunidade de aprendizagem para todos os alunos, na medida do possível". "Se nada for feito as escolas terão mesmo de encerrar devido à escalada da epidemia", vinca.

A divisão de turmas, com semanas alternadas de ensino à distância e aulas presenciais é uma das soluções apontadas pelo presidente da Féduse. A par com a possibilidade dos alunos nos anos finais do secundário deixem de ir à escola e sigam o ensino virtual em casa, o que diminuirá também o número de alunos por escola, tornando o combate ao vírus mais eficaz.

Também a deputada Martine Hansen, do CSV apontou o regresso à "alternância dos alunos às aulas nas escolas, grupos A e B, como uma das medidas a ser tomadas" com urgência. Para esta deputada o ministro está a "subestimar a gravidade da situação", dado que "professores e estudantes constituem cerca de 20% da nossa população total".

Férias escolares de Todos os Santos não vão ser prolongadas A ideia tinha sido defendida por alguns deputados por considerarem que esta seria uma alternativa para tentar travar a propagação do coronavírus.

Para Andreia do Cabo, da ACEN as atividades extracurriculares não necessárias devem ser restringidas e descontinuadas. A possibilidade do feriado de Todos os Santos ser prolongado por uma semana, nas escolas foi uma hipótese apontada por um deputado. O ministro da Educação explicou que não vai haver prolongamento uma vez que "os alunos seriam mais bem supervisionados na infraestrutura escolar do que em casa, onde podem sair e se expor a uma possível infeção".

O Governo voltou a reiterar que a epidemia nas escolas está a ser vigiada fortemente, mas que quer evitar a todo o custo o encerramento das escolas. "Pela saúde dos alunos".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.