Relatório semanal

Infeções por covid-19 aumentaram 2% na semana passada no Luxemburgo

Susy MARTINS As infeções por covid-19 no Luxemburgo aumentaram ligeiramente na semana de 28 de fevereiro a 6 de março.

De acordo com o balanço semanal do Ministério da Saúde, o número de pessoas infetadas aumentou para um total de 4.794 pessoas, ou seja, um aumento de 2% em comparação com a semana anterior. A idade média dos infetados aumentou ligeiramente para os 34,2 anos.



No que respeita às hospitalizações, houve 24 pacientes hospitalizados nos cuidados normais, mais três que na semana anterior. Nos cuidados intensivos estiveram ainda seis pessoas, menos uma do que no período anterior. A idade média dos hospitalizados diminuiu para os 57 anos (62 na semana passada).

Já o número de mortos devido à doença na semana entre 28 de fevereiro e 6 de março foi de sete pessoas, igual ao do período anterior. A idade média dos óbitos é agora de 88 anos.

Durante a semana passada foram ainda administradas um total de 3.838 doses de vacinas, elevando o número total de vacinas administradas para 1.268.435.

No total, 469.749 pessoas têm um calendário de vacinação completo no Grão-Ducado, o que corresponde a uma taxa de vacinação de 78,2% da população elegível (a partir dos 5 anos).



