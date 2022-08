Foram relatadas quatro mortes por covid-19 em pacientes com uma idade média de 85 anos.

Pandemia

Infeções covid-19 continuam a cair no Luxemburgo

Susy MARTINS Foram relatadas quatro mortes por covid-19 em pacientes com uma idade média de 85 anos.

É uma tendência que tem vindo a confirmar-se ao longo das últimas semanas. As infeções por covid-19 continuam a diminuir no Luxemburgo.

Na semana passada, entre 01 e 7 de agosto, 1.310 pessoas testaram positivo para a doença, em comparação com as 2.000 da semana anterior, o que representa uma descida de 34%. No período referido, o número de casos ativos recuou significativamente de 8.904 para 5.966.

Também o número de testes PCR realizados baixou de 7.787 para 6.314, o que poderá ter-se refletido no número de infeções registadas. A idade média das pessoas diagnosticadas com o vírus desceu muito ligeiramente de 44,8 para 44,1 anos.

Foram relatadas quatro mortes por covid-19 em pacientes com uma idade média de 85 anos. Estavam ainda internadas duas pessoas nos cuidados intensivos e 14 pacientes em enfermaria.

O relatório semanal dá ainda conta de que foram administradas 5.491 doses da vacina. Atualmente, 474.409 pessoas têm o esquema vacinal completo, o que corresponde a uma taxa de vacinação de 78,9% da população. Uma taxa que tem estagnado nas últimas semanas.



