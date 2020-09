Crime ocorreu ontem à noite. É o segundo multibanco a ser danificado em poucos dias. Os criminosos fugiram para a Bélgica. Polícia lança apelo a testemunhas

Indivíduos explodem caixa multibanco em Pommerloch

Redação Crime ocorreu ontem à noite. É o segundo multibanco a ser danificado em poucos dias. Os criminosos fugiram para a Bélgica. Polícia lança apelo a testemunhas

A caixa multibanco de Pommerloch foi destruída com explosivos este sábado à noite, por volta das 23h40, informa a Polícia do Luxemburgo. Os criminosos terão fugido depois para a Bélgica num veículo preto Range Rover.

A polícia já lançou um apelo público pedindo a quem tiver informações sobre o sucedido ou sobre os suspeitos que contacte o número de emergência 113.

Esta é a segunda caixa multibanco a ser alvo de destruição, por explosão, no Luxemburgo, num espaço de poucos dias.

A caixa multibanco em Grevenmacher, ao lado do centro comercial Copal foi igualmente destruída, com explosivos, na madrugada de sexta-feira passada, tendo igualmente as autoridades lançado apelo a testemunhas para encontrar os criminosos.

A caixa multibanco em Grevenmacher, ao lado do centro comercial Copal foi igualmente destruída, com explosivos, na madrugada de sexta-feira passada, tendo igualmente as autoridades lançado apelo a testemunhas para encontrar os criminosos.

Até agora não se sabe se se trata dos mesmos autores de ambas as destruições.

