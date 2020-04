Nas últimas semanas, a polícia grã-ducal teve de adaptar a sua actividade. Atualmente, dá mais ênfase ao cumprimento das regras de confinamento, em detrimento de situações mais delicadas, sobretudo as relacionadas com a criminalidade que diminuiu bastante.

Indices de criminalidade continuam baixos no Luxemburgo devido ao confinamento

"Os hábitos das pessoas mudaram de uma forma significativa nos últimos dias, o que levou a mudanças na forma como os nossos agentes desempenham as suas funções na sua globalidade", explica uma fonte da polícia grã-ducal. Mas, de acordo com a mesma fonte, "ao contrário do que muitos pensam", a actividade policial não diminuiu.



Atualmente, o principal objectivo da ação policial consiste em garantir o respeito pelas regras de contenção. "A grande maioria dos delitos que os nossos agentes registaram últimamente devem-se ao contacto social que nesta fase deve ser o mais restrito possível", elucida, lembrando para a necessidade de se limitar o mais possível ajuntamentos "sejam entre familiares ou amigos."

Os números recentemente revelados pela instituição indicam que as infracções mais comuns como o número de assaltos, roubos e crimes por violência "diminuiram cerca de 50%", devido essencialmente ao encerramento de bares e restaurantes e ao confinamento de pessoas em casa.

Os acidentes rodoviários também diminuiram significativamente nas últimas semanas.

