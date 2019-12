A partir do próximo mês está previsto os salários subirem 2,5% mas também haverá aumentos de preços de bens e serviços, devido a ajustes automáticos.

Indexação. Médicos e dentistas mais caros a partir de janeiro

A partir do próximo mês está previsto os salários subirem 2,5% mas também haverá aumentos de preços de bens e serviços, devido a ajustes automáticos.

A notícia foi dada no dia 24 de dezembro pelo Instituto Nacional de Estatistica (STATEC). De acordo com resultados provisórios, a taxa de inflação anual no Luxemburgo ultrapassou neste mês a barreira de 1,7% o que obriga a uma nova indexação dos salários e das pensões.



Assim, ao que tudo indica, no final do mês de janeiro os ordenados e as pensões irão aumentar 2,5%. Sem dúvida um bom presente de natal para os trabalhadores e pensionistas do Luxemburgo.

No entanto, com a subida dos salários haverá bens e serviços que vão também aumentar de preço pois “sofrem ajustes/indexação automáticos”, como realça o STATEC.

“Assim, por exemplo, os preços dos serviços médicos e dentários, a fatura, são ajustados automaticamente”, e na mesma percentagem da indexação salarial, ou seja, aumentam 2,5% logo no mês seguinte à indexação, segundo o Instituto de Estatística, citado pelo Paperjam.

Também os serviços de manutenção e de reparações das habitações, como os serviços domésticos e da área de entretenimento, entre outros, vão aumentar mais de 2%.

A indexação salarial também desencadeia ajustes de preços nos serviços hospitalares, paramédicos e de proteção social. Bem como nos serviços de manutenção e reparação de automóveis.

Os cabeleireiros e os salões de beleza também vão aumentar os preços, mas aqui será pouco mais de 1%.

Estes aumentos decorrerem entre o primeiro e o sexto mês após a indexação salarial, acontecendo os maiores aumentos nos dois primeiros meses. “A partir do quinto mês o impacto é muito fraco ou mesmo nulo”, explica o STATEC, citado pelo L’Essentiel.

