Não são só salários e pensões que aumentam 2,5% neste mês de fevereiro.

A partir de 1 FEV 2023

Index. Abono de família também sobe e consultas ficam mais caras

Ao abrigo do sistema de indexação, o abono de família também é adaptado à inflação. Por outro lado, tratamentos e cuidados de saúde ficam automaticamente mais caros.

Index. Duas parcelas em três meses, mas já houve cinco num só ano No ano em que isso aconteceu, a inflação ascendia aos 10,7%, segundo Marc Ferring, do Statec.

Desde o ano passado que o mecanismo de indexação (chamado de ‘index’ na linguagem comum) passou a abranger o abono de família. Contas feitas, o montante base do abono sobe para 292,54 euros já este mês. Este é o valor atribuído por criança até aos cinco anos de idade. A partir dessa idade, há um acréscimo consoante o grupo etário do menor. Já as famílias com filhos nascidos antes de 1 de agosto de 2016 continuam abrangidas pela antiga lei do abono, em que o montante aumenta em função do número de filhos.

Por outro lado, os serviços de saúde ficam mais caros. Este aumento é automático e está estipulado na lei. No entanto, o impacto desta subida na inflação é muito reduzido, segundo explicou há uns meses à Rádio Latina Marc Ferring, do departamento de Índice dos Preços do Instituto Nacional de Estatísticas (Statec).

Salários, pensões, abono de família e serviços de saúde são indexados este mês devido ao nível de inflação que, em janeiro, chegou aos 4,8%. A esta tranche do ‘index’, seguir-se-á uma segunda no mês de abril. Trata-se da parcela que foi adiada no ano passado.

