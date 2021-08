Um incêndio mobilizou os bombeiros esta sexta-feira de manhã perto de Bonnevoie, onde um Tesla se incendiou.

Incidente

Tesla em chamas em Bonnevoie

Redação Um incêndio mobilizou os bombeiros esta sexta-feira de manhã perto de Bonnevoie, onde um Tesla se incendiou.

Um incêndio que deflagrou perto da garagem Tesla, pouco antes das 9 da manhã, perturbou a circulação em Bonnevoie.

De acordo com a RTL, um carro do fabricante americano que esteve na origem de uma libertação significativa de fumo.

As razões para este surto de incêndio ainda não são conhecidas. O veículo pegou fogo no exterior. O corpo de bombeiros do centro de emergência do Luxemburgo está no local. A rue d'Ivoix, atrás da rua de Thionville, está fechada.

Os bombeiros deslocaram o veículo até que as chamas fossem extintas.

