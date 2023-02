O impacto da fuga nos vários cursos de água não pode ser avaliado nesta fase.

Incidente

Descarga de biomassa afeta três rios em Beckerich

Uma grande fuga de biomassa (matéria orgânica de origem vegetal ou animal que é utilizada como fonte de energia) ocorreu na manhã deste sábado, por volta das 8h, nas proximidades de Beckerich, no oeste do Luxemburgo. As razões para a fuga ainda não são conhecidas.



De acordo com as informações fornecidas pela autoridade de gestão da água, a fuga de biomassa escorreu de um tubo na unidade de biogás, "para o riacho Millebaach e depois para o Näerdenerbaach e finalmente para o Pall".

Membros da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS), do Sindicato Intercomunal de Despoluição das Águas Residuais do Oeste (SIDERO), unidades especiais de polícia, a Administração da Natureza e das Florestas (ANF) e a Administração da Gestão da Água (AGE) acorreram ao local do incidente.

Poluição será monitorizada no fim de semana

Foram tomadas medidas para limitar o impacto da fuga no ambiente. Ações de bombeamento "estão a ter lugar em vários locais e foram instalados pelo SIDERO ventiladores no Pall e no Attert de forma preventiva".

De acordo com o procedimento, foram recolhidas amostras de água em vários locais pela administração de gestão de água. O Ministério Público com jurisdição naquele território foi também informado.

O impacto nos vários cursos de água não pode ser avaliado nesta fase. A poluição será monitorizada durante o fim de semana.

