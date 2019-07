As últimas semanas foram de muito calor no Grão-Ducado. Um tempo propício a incêndios. No Luxemburgo ocorreram diversos incêndios de pequena a média dimensão.

Incêndios. Cerca de 500 bombeiros ativos nos últimos dias

Susy TEIXEIRA MARTINS

Num balanço feito esta segunda-feira com a direção do Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS), a ministra do Interior, Taina Bofferding, referiu que mais de 500 bombeiros participaram nas diferentes operações de combate às chamas, nos últimos dias. Desde o início deste mês os bombeiros foram chamados 242 vezes devido a incêndios. Sessenta e sete dessas intervenções deveram-se a fogos florestais, a incêndios em campos ou arbustos em chamas.

O incêndio em Hamm, na cidade do Luxemburgo, na passada quinta-feira, foi o que mais meios necessitou. Foram necessárias cerca de nove horas para os bombeiros controlarem o incêndio que devastou um campo com fardos de palha e destruiu uma viatura dos bombeiros, que acabou por explodir.

O Luxemburgo, pouco habituado a fogos florestais, pondera agora recorrer a meios aéreos no combate às chamas. A ministra Bofferding diz que a utilização de um helicóptero “é uma possibilidade”, mas que para tal será “necessário elaborar um conceito para esclarecer em que situações deve ser requesitado”.