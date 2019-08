Os bombeiros foram chamados a intervir num incêndio num edifício ao lado do Lisboa II ao fim do dia de hoje. Pelo menos três viaturas de combate ao fogo estão no local.

Incêndio provoca evacuação de Lisboa II

Os bombeiros foram chamados a intervir num incêndio num edifício ao lado do Lisboa II ao fim do dia de hoje. De acordo com o L’essentiel, que falou com testemunhas no local, não parecia haver ninguém no interior do edifício em chamas. Michel, uma das pessoas que assistiu ao incêndio, afirmou que quando passou pela casa, viu fumo e depois chamas “saindo pelo teto”. Tanto o hotel como o restaurante Lisboa II, situado em Dernier Sol, em Bonnevoie, tiveram de ser evacuados pelos bombeiros por segurança. Pelo menos três viaturas dos bombeiros estão no local.

2 Incêndio em Dernier Sol

