Forças de socorro mobilizaram meios para o combate, mas o fogo continua a causar dificuldades.

Incêndio por controlar em Esch-Alzette

Forças de socorro mobilizaram meios para o combate, mas o fogo continua a causar dificuldades.

Desde pouco depois das 15h30 que um incêndio de grandes proporções deflagrou na parte de trás de um edifício na rue Audun e está a ser combatido por numerosos meios de socorro em Esch-Alzette, permanecendo as dificuldades para controlá-lo.

Foto: Guy Wolff

Dada a dimensão do sinistro e a necessidade de acessos dos meios de combate a fogos, bem como a sua proximidade de atuação face a infraestruturas ferroviárias, foi cortada a circulação de comboios na linha 60 (Luxemburgo, Esch-Alzette, Pétange, Rodange), retomada aos poucos após as 18h, enquanto as autoridades deixavam alertas à população.

Entre os pedidos e avisos foram solicitadas deslocações reduzidas ao mínimo para possibilitar rápido acesso dos serviços de ajuda; fechar portas e janelas nos bairros de Grenz, Brill e Uechtles; limitação do consumo de água; apelo ao civismo dos automobilitas para que facilitem a circulação dos meios de socorro; eletricidade cortada.





Foto: Guy Wolff





Foto: Guy Wolff





Foto: Guy Wolff





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.