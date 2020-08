As chamas deflagraram por volta das 16h30 entre Liefrange et Bavigne. Dez pessoas foram retiradas da praia Um Buerfelt no lago Haute Sûre

Incêndio obriga a retirada de dez pessoas do lago do Haute-Sûre

Um incêndio florestal está a consumir as imediações de uma praia do lago do Hâute-Sûre. As chamas chegaram perto da praia de Um Buerfelt, onde pelo menos dez pessoas foram retiradas por um barco de salvamento do grupo aquático CGDIS.

De acordo com os próprios meios de socorro luxemburgueses, o alerta foi dado por volta das 16h30. Vários bombeiros e elementos do CGDIS foram enviados para o local, entre Liefrange et Bavigne. Por volta das 19h da tarde, as chamas ainda estavam por controlar.

[BAVIGNE - FEU DE VEGETATION] Feu de végétation actuellement en cours à Bavigne près du Lac de la Haute-Sûre. De nombreux moyens du CGDIS sont engagés ou en transit. Laissez les accès libres aux secours! pic.twitter.com/c3LVMmgQHS — CGDIS (@CGDISlux) August 12, 2020

As autoridades pedem que não circule na área para não dificultar o trabalho dos bombeiros, em particular na N26.

