Incidente não provocou feridos.

Luxemburgo 5

Incêndio numa casa em Bavigne mobiliza cerca de 50 bombeiros

Incidente não provocou feridos.

Um incêndio numa propriedade agrícola em Bavigne deflagrou esta quarta-feira ao início da manhã. A corporação de bombeiros grã-ducal (CGDIS, na sigla francesa) foi chamada à localidade de Berelerwee, no norte do Luxemburgo, por volta das 8h.

Na chegada ao local, as autoridades de socorro depararam-se com as chamas no telhado da propriedade agrícola. Ainda de acordo com o relatório da corporação, uma pessoa terá recebido cuidados médicos mas não se encontra ferida.

5

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens.

Cerca de 50 bombeiros do CIS Lac, CIS Boulaide, CIS Clervaux ou CIS Wiltz ainda estão no local para tentar conter a propagação das chamas, revelam ainda os bombeiros.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.