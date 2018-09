Um armazém está em chamas na rue Haute e na rue Bitbourg, em Hamm. Os bombeiros já estão no local e aconselham a população a evitar passar pela zona.

Incêndio num armazém em Hamm

Um armazém está em chamas na rue Haute e na rue Bitbourg, em Hamm. Os bombeiros já estão no local, foram retirados os cidadãos que moravam mais perto da zona e o conselho das forças de segurança é que a população evite passar pelo local.



Bombeiros deslocaram-se de imediato para o local do incêndio. Foto: Anouk Antony

Foi ativado o Centro de Gestão das Operações (CGO) com o intuito de avaliar a situação de forma global e apoiar o comandante das operações de socorro no local da intervenção das forças de socorro.

As colunas de fumo são visíveis a vários quilómetros de distância. Foto: Anouk Antony

O fumo é visível de longe e poderá vir a ter impacto no aeroporto de Findel.

O incêndio acontece num espaço que já registara um sinistro no passado mês de maio, então com início num contentor que estava no local de armazenagem da empresa.



