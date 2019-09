Incêndio num apartamento em Esch Alzette causa dois feridos

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, pronunciou-se hoje pela primeira vez sobre o estado de saúde do vice-primeiro-ministro e ministro da Justiça, Félix Braz. À Rádio Latina, no final do ‘briefing’ que decorreu depois do Conselho de Ministros, Xavier Bettel não escondeu a emoção e preocupação com o seu colega de Governo.