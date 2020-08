Na quarta-feira, o fogo devastou dois hectares de floresta e obrigou à retirada de 10 pessoas.

Incêndio no lago Haute-Sûre reacende

Na quarta-feira, o fogo devastou dois hectares de floresta e obrigou à retirada de 10 pessoas.

O incêndio florestal, que deflagrou, esta quarta-feira, 12 de agosto, perto do lago Haute-Sûre e que tinha sido controlado nome mesmo dia, reacendeu esta sexta-feira.

Incêndio perto do lago de Haute-Sûre não provocou feridos Não houve feridos no incêndio florestal que deflagrou na tarde de ontem, por volta das 16h30, perto do lago de Haute-Sûre, em Bavigne.

Segundo a RTL, esta sexta-feira de manhã, a CGDIS confirmou o recomeço do incêndio, com focos de reacendimento de dimensão significativa.

Os bombeiros estão no local e é pedido as cidadãos que evitem circular naquela zona, em particular na estrada nacional 26.

O incêndio de quarta-feira devastou dois hectares de floresta perto do lago do Haute-Sûre, em Bavigne.

Dez pessoas tiveram de ser evacuadas e 150 bombeiros foram mobilizados para combater as chamas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.