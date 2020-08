Mais de 150 bombeiros foram mobilizados para a região. Em comunicado explicam que o "forte aguaceiro" foi um "aliado" para controlar as chamas.

Incêndio no Lago de Haute-Sûre está controlado

As autoridades luxemburguesas deram como controlado o incêndio que deflagrou esta tarde no lago do Haute-Sûre. Conmbatido em três frentes "para evitar a propagação sobre bosques e terrenos íngremes", o fogo varreu 2 hectares.

Os operacionais chamados ao local "foram apoiados por um aliado inesperado sob a forma de uma forte aguaceiro".

Em comunicado, a Corporação Grã-Ducal de Incêndios (CGDIS) declararam "o incêndio sob controlo por volta das 20h00" e acrescentam que para já decorrem os "trabalhos de extinção e controlo continuará por mais algumas horas para evitar o recomeço do surto".

Ao todo, 150 bombeiros da CGDIS estiveram envolvidos no combate às chamas, "incluindo meios especiais como drones, camiões de transporte de água de alta capacidade e apoio médico na intervenção para garantir o abastecimento e a segurança dos socorristas".

Além disso, empresas privadas e agricultores também apoiaram os operacionais.

[BAVIGNE- FEU DE VEGETATION] Les 150 pompiers engagés au Lac de la Haute-Sûre ont été soutenus par un allié inattendu sous la forme d'une grosse averse. Le feu est désormais éteint et la propagation limitée à 2 hectares. le communiqué final: https://t.co/5IkmM6pQBo pic.twitter.com/0oq1qgkra1 — CGDIS (@CGDISlux) August 12, 2020

A CGDIS confirma que 10 pessoas foram retiradas da praia Um Buerfelt por uma equipa de resgate aquático.





