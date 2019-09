O estacionamento na Place des Martyrs "permanecerá fechado por vários meses", disse esta quinta-feira, 12, a autarca da capital, Lydie Polfer.

Incêndio no estacionamento da Martyrs. Parque vai continuar fechado

Ana Patrícia CARDOSO O estacionamento na Place des Martyrs "permanecerá fechado por vários meses", disse esta quinta-feira, 12, a autarca da capital, Lydie Polfer.

Polfer foi hoje ao local do incêndio que devastou o estacionamento Rousegaertchen na segunda-feira, 9. Equipada com um fato protetor devido ao alto calor e toxicidade do ar, a autarca falou em "danos impressionantes e uma forte camada de poeira".



A temperatura no estacionamento atingiu mais de 1.000 graus. Neste contexto particular, os 74 carros ainda no nível -1 (além dos cinco que arderam) só podem ser evacuados a partir da próxima segunda-feira.

Quanto à volta da normalidade no estacionamento, não está para breve. O trabalho já começou, mas a cidade deseja tomar todas as precauções necessárias, sobretudo devido ao risco de subsidência. "A casa dos Mártires é mesmo por cima", advertiu Polfer.

Quanto às causas do incêndio, nada foi estabelecido neste momento. A polícia técnica prossegue as investigações e, até ao momento, não há provas de que se trata de ato criminoso.