Incêndio no centro da cidade do Luxemburgo desalojou habitantes

Mais de 60 bombeiros estiveram horas a tentar circunscrever o incêndio, que está sob controlo.

O incêndio declarou-se esta tarde, cerca das 16h20, na place Guillaume II, no centro da cidade do Luxemburgo. Os bombeiros foram alertados por vários telefonemas de pessoas que viram fumo a sair do telhado de um edifício, naquela praça.

O incêndio terá começado no exaustor de uma cervejaria, na cave, e ter-se-á propagado aos pisos superiores e ao telhado do edifício, que inclui apartamentos habitados, de acordo com um comunicado da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS).



As operações de socorro, que envolveram mais de 60 bombeiros, "revelaram-se muito complexas, por causa da disposição dos edifícios", tendo os bombeiros procurado "circunscrever o fogo e evitar a propagação aos imóveis adjacentes", aponta a nota.



O incêndio foi finalmente declarado extinto às 20h19. Duas pessoas sofreram intoxicação pelo fumo e foram socorridas nas urgências, segundo o comunicado. Cinco apartamentos ficaram "inabitáveis", de acordo com o CGDIS, que informa que "os ocupantes foram realojados pelos serviços de alojamento" da autarquia.